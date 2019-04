A cura della Redazione

La Polizia di Stato celebrerà a Napoli il suo 167° anniversario domani mattina, mercoldì 10 aprile, dalle ore 11.00 presso il Maschio Angioino.

Anche quest’anno lo slogan della celebrazione sarà “Esserci sempre”, perché è a tutti i cittadini che in ogni occasione è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Alle ore 10.00, in via Diaz, all’ingresso della Questura e alla presenza del Prefetto della Provincia di Napoli, verrà deposta una corona in ricordo dei caduti della Polizia di Stato.

A seguire, all’interno del Maschio Angioino, verranno premiati i poliziotti che si sono particolarmente distinti in operazioni di polizia.

Nel cortile del castello saranno allestiti gli stand delle diverse specialità della Polizia di Stato e verranno esposti automezzi e moto di servizio, anche d’epoca.

Alla cerimonia presenzieranno le massime autorità civili, religiose e militari della provincia di Napoli.

Durante la festa si esibiranno i giovani della “Big Band” del progetto “alternanza scuola lavoro”, diretta dal Maestro Carlo Morelli del Teatro di San Carlo; per terminare una dimostrazione dei giovani atleti della sezione giovanile “Fiamme Oro Judo” e “Fiamme Oro Pugilato”.

Allieteranno la ricorrenza con la loro presenza i bambini e giovani studenti provenienti da diversi istituti scolastici di Napoli e provincia.