Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Frattamaggiore hanno arrestato Angela Turco di anni 24 di Castelvolturno CE.

Nella mattinata di martedì in seguito ad una mirata attività, i poliziotti in Frattamaggiore alla Via Cumana, dopo un breve inseguimento hanno bloccato e controllato un furgone Fiat Doblo, guidato dalla donna.

A nulla è servito il tentativo della 24enne di eludere il controllo di Polizia: infatti, subito è stata bloccata e dal controllo effettuato nella cabina retrostante del furgone, i poliziotti hanno rinvenuto e poi sequestravano un ingente quantitativo di T L E di varie marche che la donna, quale corriere, doveva consegnare.

I poliziotti hanno sequestrato un totale di kg 210,5 di bionde suddivisi in 11.400 pacchetti. La donna è stata arrestata per “contrabbando di tabacchi” .

La 24enne è stata giudicata ieri presso il Tribunale di Napoli Nord, e per l' ingente quantitativo di TLE, l' A. G. giudicante emetteva sentenza di condanna della pena di anni due e mesi quattro di reclusione con multa in euro di 701.667,00 che la donna dovrà espiare agli arresti domiciliari.

Il veicolo Fiat Doblò utilizzato per la consegna del TLE è stato confiscato.