A cura della Redazione

Trasportava oltre 6 kg di droga nell'auto, arrestato corriere di stupefacenti originario di Torre Annunziata. Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Napoli hanno bloccato sull’autostrada Roma-Napoli un uomo con un carico di diversi chili di cocaina.

Si tratta di Carlo Monaco, di 50 anni, che dovrà rispondere del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, da una attività investigativa, avevano accertato che ieri sarebbe stato alla guida di una Volksvagen per trasportare un importante carico di droga. Così è stato. Infatti gli agenti hanno intercettato l’auto sull’arteria autostradale, diretta verso sud. E’ stato necessario un pedinamento di circa un centinaio di chilometri in quanto bisognava aspettare il momento propizio per intervenire. Alle 14, ai caselli di Napoli Nord, è scattato il blitz.

Approfittando infatti dell’incanalamento per il pagamento del pedaggio, gli agenti sono intervenuti bloccando l’auto condotta da Monaco. Al suo interno la scoperta. Nello sportello posteriore destro, dopo aver smontato un pannello interno, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato sei panetti di cocaina per un peso di circa 6,5 kg.

Nel mercato al dettaglio, la droga avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 700.000 euro. Gli agenti hanno anche accertato, dal percorso impostato sul navigatore dell’autovettura, che presumibilmente la droga avrebbe dovuto raggiungere le piazze di spaccio della zona di San Giovanni a Teduccio.

Per Monaco è scattato l’arresto ed è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.