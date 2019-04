A cura della Redazione

La Polizia di Stato ha organizzato un controllo a tappeto nella zona dei "baretti", tra Vicoletto Belledonne a Chiaia e Vico Satriano, area della movida napoletana frequentata da tantissimi giovani nel fine settimana.

Il mirato servizio effettuato in collaborazione con il Commissariato di Montecalvario, ha portato all'arresto di C. D., 18enne napoletano, per il reato di porto abusivo di arma comune da sparo. Durante le fasi dei controlli a un gruppo di giovanissimi, uno di loro ha cercato di allontanarsi; il 18enne con mossa fulminea è riuscito a divincolarsi per scappare lungo via Carlo Poerio in direzione piazza dei Martiri.

Le altre pattuglie lo hanno prontamente raggiunto e bloccato.

Il giovane aveva nella tasca una pistola semiautomatica completa di caricatore contenente cartucce fxt, più una sesta camerata, ovvero con colpo in canna, tutte calibro 6,35. Dai primi controlli effettuati sulla pistola, la stessa è risultata rubata.