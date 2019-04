A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato Decumani di Napoli hanno sottoposto a fermo F.S.D.N, 18enne, indiziato per rapina impropria.

I fatti risalgono alla notte dell’11 aprile scorso, quando una giovane studentessa, in compagnia di altre sue amiche, veniva scippata del proprio cellulare dal 18enne a bordo di uno scooter, insieme ad altro complice. La ragazza, dopo una intensa resistenza, era stata trascinata per alcuni metri, per cui si erano rese necessarie le cure presso un ospedale della zona.

A seguito un’intensa attività info-investigativa e grazie alle immagini estrapolate dai sistemi di video- sorveglianza dislocati sulla zona, si è riusciti a risalire all'autore della rapina, il quale è stato rintracciato ieri pomeriggio presso l’abitazione di alcuni conoscenti.

Le indagini continuano, in attesa di risalire al complice.

Il 18enne, con precedenti di Polizia, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.