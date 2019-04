A cura della Redazione

Un commerciante, Vincenzo Cardone, è stato ucciso con un fendente alla giugulare all'interno di un supermercato di via Nuova Poggioreale, nella periferia orientale di Napoli.



La vittima aveva 53 anni ed era incensurato. L'uomo è stato soccorso immediatamente è stato portato all'ospedale "Loreto Mare": la ferita però era troppo grave e non c'è stato nulla da fare.



Sulla vicenda indagano gli agenti della questura di Napoli che hanno fermato il figlio di Vincenzo Cardone. Secondo una prima ricostruzione l'omicidio è avvenuto dopo un litigio avvenuto all'interno del supermercato gestito dalla vittima. Il giovane è stato rintracciato dagli agenti non lontano dal luogo dove è avvenuta la tragedia.