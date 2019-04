A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo hanno Francesco Marigliano, 31enne napoletano, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è già noto alla Polizia. Denunciato anche un 32enne dominicano per porto abusivo di armi.

Gli agenti, durante un normale controllo del territorio, hanno fermato nei pressi di Piazza Italia due ragazzi, che alla richiesta di fornire le proprie generalità risultavano infastiditi e molto nervosi.

I poliziotti, insospettiti da tale comportamento, hanno approfondito il controllo e hanno trovato addosso al 32enne dominicano un coltello a scatto della lunghezza totale di 23 cm, di cui 10,5 cm di lama, e la somma di 1. 730 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Il 31enne napoletano era invece in possesso di due bustine in plastica trasparente con chiusura ermetica contenenti una sostanza vegetale di colore verde, risultata essere marijuana, e la somma di 265 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Gli agenti hanno rinvenuto inoltre, all’interno del vano sottosella dello scooter di Marigliano, altre 30 bustine di marijuana avvolte in una busta di plastica.

I poliziotti hanno altresì sequestrato circa 43 grammi di marijuana, un bilancino digitale di precisione e altri strumenti per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il 32enne dominicano è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre per il 31enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.