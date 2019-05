A cura della Redazione

E' stata operata nella notte appena trascorsa la bimba di 4 anni ferita nel corso di una sparatoria a Napoli, avvenuta venerdì nei pressi di piazza Nazionale. Altre due le persone rimaste ferite, un uomo di 32 anni, pregiudicato e probabile obiettivo dell'agguato, e una donna.

La piccola, Noemi, è ricoverata all'ospedale Santobono in Terapia Intensiva. L'équipe medica ha asportato il proiettile che le ha perforato un polmone fermandosi a poca distanza dal cuore. Le se condizioni retsano gravi ed è in prognosi riservata.

"Una preghiera per la bambina ferita in una sparatoria a Napoli. Ci stringiamo attorno ai medici e a una famiglia sconvolta dal dolore - ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini -. I maledetti criminali che l’hanno colpita non avranno tregua: sappiano che per loro è pronta la galera".

"Davvero la situazione della sicurezza a Napoli sta diventando insostenibile - è il commento su Facebook del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca -. Ci auguriamo che l'importante operazione di Polizia e Carabinieri che ha portato all'arresto di coloro che hanno messo a grave rischio la vita di un'altra bambina a San Giovanni, possa significare l'inizio di una svolta radicale sul problema della sicurezza in città. I medici dell'ospedale Santobono stanno seguendo con grande attenzione e provata professionalità il decorso post operatorio della bambina rimasta gravemente ferita ieri. Siamo costantemente informati, e aspettiamo con apprensione, ma anche fiducia che dai bollettini medici arrivino presto notizie positive".