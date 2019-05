A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Arenella, hanno arrestato Federico Casoria, 39enne napoletano, per i reati di furto e rapina aggravata.

I poliziotti, dopo un’accurata attività investigativa posta in essere a seguito di una rapina avvenuta in tarda mattinata in un centro scommesse ubicato in via Nuova San Rocco, nel quartiere Miano, sono riusciti a rintracciare il presunto autore presso il proprio domicilio.

Da un controllo effettuato gli agenti hanno rinvenuto l’autovettura utilizzata e precedentemente rubata, la felpa indossata dall’uomo durante la rapina, e l’arma utilizzata, rivelatasi poi una scacciacani, occultata in uno straccio dentro un pneumatico abbandonato.

Casoria è stato condotto in Ufficio ed al termine degli adempimenti di rito ed accompagnato preso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.