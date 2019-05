A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ponticelli hanno arrestato A. T., napoletana di 48 anni, perché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, nel corso di un servizio antidroga nei pressi del quartiere Ponticelli, hanno effettuato un controllo nell’abitazione della donna, scoprendo una fiorente attività di spaccio.

Gli agenti, appena all’interno dell’appartamento, hanno prontamente bloccato la 48enneimpedendo che la stessa gettasse dalle finestre la sostanza stupefacente.

Poco dopo, in un cassetto, i poliziotti, hanno scoperto un doppio fondo in cui erano nascosti 14 pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 100 grammi, 750 euro suddivisi in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione, il tutto celato in una busta di cellophane.

La donna è stata condotta presso il carcere di Pozzuoli.