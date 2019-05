A cura della Redazione

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Ferdinando hanno arrestato un 39enne napoletano, per i reati resistenza, oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale ed incendio doloso, e denunciato in stato di libertà la compagna, 39enne napoletana per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento dei beni dell’amministrazione della Polizia di Stato.

Gli agenti, durante un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati, su nota della locale Centrale operativa sono intervenuti nel tardo pomeriggio in vico Egiziaca a Pizzofalcone per segnalazione di persona che minacciava di dare fuoco allo stabile.

Giunti sul posto i poliziotti hanno constatato la presenza di materiale incenerito nell’atrio del palazzo ed un acre odore di fumo; l’uomo, barricato all’interno della propria abitazione si è rifiutato di aprire la porta appiccando fuoco anche all’interno dell’appartamento. Gli agenti hanno prontamente contattato i vigili del Fuoco ed il 118 per ausilio, mentre sul posto è confluita anche un’altra pattuglia del Commissariato. Dopo una lunga opera di mediazione, i poliziotti sono riusciti a guadagnare l’accesso dell’appartamento, dove sono stati aggrediti dall’uomo, armato di un coccio di vetro appuntito che ha cercato anche di autolesionarsi, e dalla donna che si era nascosta all’interno di un armadio brandendo una bottiglia di vetro a mo’ di arma.

I due sono stati bloccati ponendo ferrea resistenza, danneggiando l’autovettura di servizio durante in trasporto, ed alcuni arredi una volti giunti in Ufficio.

La donna è stata denunciata per resistenza ed oltraggio a PP.UU. e danneggiamento dei beni dell’amministrazione della Polizia di Stato.

L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.