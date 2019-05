A cura della Redazione

Due fratelli sono stati arrestati per il ferimento di tre persone avvenuto venerdì scorso a Napoli in piazza Nazionale, dove fu gravemente ferita anche una bambina di 4 anni.

Uno dei due sarebbe l'autore del raid, il cui obiettivo era un uomo ritenuto vicino a un clan e potrebbe essere ricondotto a questioni personali a pur sempre - hanno evidenziato gli inquirenti - maturate in un contesto camorristico. L'altro fratello sarebbe invece il complice che avrebbe aiutato il sicario a progettare l'agguato. I due sono stati fermati dalle forze dell'ordine a Nola e a Siena.

"Complimenti a Forze dell'Ordine, inquirenti e Magistratura per la cattura del delinquente che ha sparato alla piccola Noemi. Sarò ancora una volta a Napoli, giovedì 16 maggio, per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica: nessuna tregua contro camorristi e criminali, lo Stato e i Napoletani vinceranno la sfida", ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini.