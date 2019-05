A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato, per il reato di rapina aggravata, Giulio Saiello, 51enne napoletano già noto alle forze dell'ordine.

I poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, nel primo pomeriggio di ieri hanno notato in salita Capodimonte l’uomo mentre strappava dal collo di una turista una collanina scappando a piedi.

Prontamente sono intervenuti inseguendolo e bloccandolo dopo poche centinaia di metri. L’uomo è stato arrestato.

La donna è stata soccorsa e in seguito, in fase di denuncia, le è stata restituita la collanina d’oro. La turista proseguirà la sua vacanza in citta.