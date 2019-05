A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato Adrian Hliban, 38enne rumeno, in quanto resosi responsabile dei reati di resistenza e lesioni aggravate.

I poliziotti, ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati, in transito in piazza Garibaldi sono stati contattati da alcune persone all’altezza della Metropolitana che hanno segnalato una rissa in atto.

I poliziotti sono prontamente intervenuti verificando che sul posto vi era un uomo con un coccio di bottiglia in mano che stava minacciando i passanti.

Alla vista dei poliziotti si è scagliato contro di loro cercando di morderli e colpirli con il vetro, per sottrarsi al controllo.

Gli agenti riuscivano a bloccarlo non senza difficoltà e a condurlo in Ufficio per le formalità dovute, continuando a tentare di scagliarsi contro i poliziotti.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso le camere d’attesa della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito per direttissima.