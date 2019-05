A cura della Redazione

I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Napoli hanno tratto in arresto, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, Ciro e Stefano Orlando, padre e figlio: il primo è un commerciante di frutta 56enne di Ponticelli, il secondo un 29enne di Volla titolare di una ditta di ortofrutta.

Sono stati bloccati dai carabinieri mentre percorrevano via Botteghelle, il padre alla guida dell’auto del figlio, verosimilmente per fare da “staffetta”, il 29enne alla guida di un furgone per traslochi preso a noleggio.

I militari li hanno fermati ed hanno perquisito i due e i veicoli.

Nel vano del furgone c’erano 39 chili circa di amnesia e 350 grammi di hashish chiusi in tre borsoni neri nascosti sotto grandi zucche provenienti dalla Spagna accatastate in due “bins” (grandi contenitori).

Il tutto è stato sequestrato, gli arrestati sono stati tradotti in carcere.