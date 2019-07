Incendiata la moto del consigliere regionale dei Verdi Borrelli

A cura della Redazione

Solidarietà a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, probabilmente vittima di un attacco incendiario al suo scooter.

I co-portavoce regionali dei Verdi, Vincenzo Peretti e Benedetta Sciannimanica, insieme a quelli di Napoli, Raffaele Caiazza e Laura Capobianco, e i consiglieri comunali Stefano Buono e Marco Gaudini, esprimono vicinanza al consigliere regionale Borrelli che nel primo pomeriggio ha trovato il proprio scooter in fiamme, come testimoniato da un video in diretta sulla sua pagina Facebook.

Il fatto è accaduto intorno alle 13,30 di oggi. In attesa che venga fatta chiarezza sull'origine dell'incendio, i Verdi condannano i ripetuti attacchi e le minacce di cui è da tempo oggetto il consigliere Borrelli e chiedono alle forze dell'ordine la massima attenzione per questi episodi.