A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo di Napoli hanno arrestato un napoletano di 74 anni, responsabile di maltrattamenti in famiglia e minacce.

Ieri pomeriggio i poliziotti sono intervenuti in un appartamento in Via Filippo Bottazzi accertando che, poco prima, l’anziano aveva avuto un diverbio con la moglie a seguito del quale l’aveva minacciata con un coltello.

In quel momento erano presenti, oltre alla donna, anche altri tre familiari, tra cui un bimbo di pochi mesi.

E’ stato proprio uno dei familiari a strappare il coltello dalle mani dell’uomo evitando che la situazione degenerasse.

Pochi istanti dopo sono arrivati i poliziotti della Volante San Paolo che hanno ricostruito quanto accaduto e sequestrato il coltello utilizzato dal 74nne per minacciare la moglie.

L’uomo, nel frattempo, si era allontanato dall’appartamento ma è stato rintracciato ed arrestato mentre si aggirava ancora nella zona.