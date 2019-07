A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio nella Stazione di Napoli Centrale, allertati dalla Sala Operativa della Polfer, sono intervenuti presso la galleria commerciale che conduce alle metropolitane. Qui era stata segnalata la presenza di un uomo colto da malore, che lamentava dolori alle gambe che non gli consentivano di rialzarsi e camminare.

Gli agenti si sono precipitati sul posto per prestare soccorso al malcapitato e una volta accertatisi che le sue condizioni non fossero gravi, nell’attesa dell’intervento dei sanitari del 118, lo hanno sottoposto al previsto controllo identificativo. Con somma sorpresa degli stessi poliziotti, dalle verifiche in banca dati è emerso un provvedimento emesso dal Tribunale di Avellino che disponeva nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Una volta dimesso dall’Ospedale del Mare, dove nel frattempo era stato condotto per le cure richieste dal suo stato di malessere, che il giudizio medico ha attribuito all’abuso di cannabinoidi, F. V. è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.