A cura della Redazione

Negli ultimi due giorni, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Carlo Arena hanno sequestrato un fucile Breda calibro 12 ed una pistola Beretta calibro 7.65 caricata con 6 cartucce, 15 cartucce dello stesso calibro e 25 calibro 9x21.

I poliziotti, in seguito a mirati controlli nella zona della Sanità, in via Genovesi hanno rinvenuto il fucile occultato in strada dietro ad alcune scatole, e in via Santa Maria Antesaecula la pistola, le cartucce e la chiave di un’auto, nascoste all’interno dell’insegna pubblicitaria di un negozio chiuso da diversi anni.

Sono in corso indagini per risalire alla provenienza delle armi.