A cura della Redazione

Durante i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per il periodo di Ferragosto, i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato di Napoli hanno rinvenuto, in un armadietto di un appartamento disabitato in via Sant’Agostino alla Zecca, una pistola Girsan, fabbricata in Turchia, calibro 9x21 con matricola abrasa e 13 proiettili.

L’arma è stata sottoposta a sequestro per essere sottoposta ai rilievi della Polizia Scientifica.