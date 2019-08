A cura della Redazione

Ieri pomeriggio, in via dell’Incoronata, un poliziotto libero dal servizio, dopo aver parcheggiato il proprio scooter, è stato avvicinato da un giovane che pretendeva del denaro per "custodire" il motociclo.

L’agente, dopo essersi rifiutato e qualificato, è stato aggredito dall’uomo che, nella colluttazione, gli ha procurato la frattura di un dito e diverse contusioni.

Il parcheggiatore abusivo, R. S.di 23 anni, con prececenti per rapina ed altro, è stato infine bloccato ed arrestato per tentata estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Stamattina l’arresto è stato convalidato. Il Questore di Napoli ha immediatamente emesso un avviso orale nei confronti dell’uomo.