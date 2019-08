A cura della Redazione

Era evaso dal carcere di Poggioreale, preso detenuto. Robert Lisowski, polacco di 32 anni, si era reso protagonista della fuga con dei lenzuoli attorcigliati che gli hanno consentito, ieri, di scavalcare le mura di cinta del penitenziario.

L'uomo, condannato per omicidio, era ritenuto soggetto pericoloso dalla Questura di Napoli. Sono stati gli agenti della Squadra Mobile partenopea - coordinati dalla Procura della Repubblica - ad individuarlo in strada, in corso Garibaldi all'angolo con via Camillo Porzio.