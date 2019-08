A cura della Redazione

Poco prima della mezzanotte di oggi, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in un appartamento di via Canalone all’Olivella a Napoli, dove un uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, aveva poco prima aggredito la moglie.

L’aggressore, cittadino ucraino 36enne, già gravato dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, è stato bloccato ed arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.