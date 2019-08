A cura della Redazione

Cocaina purissima sequestrata dai carabinieri. Avrebbe procurato profitti per circa 150mila euro.

I militari della Stazione Quartiere 167 hanno rinvenuto 430 grammi della sostanza stupefacente in una vettura abbandonata in via Gran Paradiso a Scampia. L'auto è risultata essere intestata ad un soggetto inesistente ed aveva il telaio contraffatto. La macchina era utilizzata verosimilmente come base di stoccaggio per la piazza di spaccio locale.

La droga era avvolta in 8 involucri di cellophane, nascosta sotto il vano destinato alla ruota di scorta. Tagliata e poi introdotta nel “mercato”, avrebbe fruttato alla criminalità introiti per circa 150 mila euro. Continuano le indagini dei carabinieri per individuare chi utilizzasse materialmente il veicolo.