A cura della Redazione

Venerdì sera una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, durante la consueta attività di vigilanza stradale, nel transitare sul Ramo Capodichino dell’Autostrada A/1 in direzione della Tangenziale di Napoli, ha effettuato un controllo su un’autovettura condotta da un uomo.

Dagli accertamenti documentali effettuati è emerso che la patente di guida esibita presentava alcune anomalie; in particolare il documento, in formato “card”, risultava essere stato rilasciato in un’epoca in cui le patenti di guida venivano invece rilasciate dalla Prefettura su un supporto diverso (in tessuto) ed inoltre risultava alterata la data di scadenza del documento stesso.

L’uomo, nel tentativo di evitare la sanzione, provava a corrompere gli Agenti offrendo loro una banconota da 50 euro posizionandola al di sotto della cartellina in uso agli operatori.

Gli agenti hanno denunciato S.M., 58enne già noto alle forze dell’ordine, per istigazione alla corruzione e falsità in certificati e autorizzazioni amministrative. La banconota e la patente di guida sono state sottoposte a sequestro penale.