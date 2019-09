A cura della Redazione

E’ abituato ai premi, ma ieri era raggiante il napoletano Ciro Magnetti quando è stato incoronato campione Mondiale dei Pizzaioli, vincendo il 18° Trofeo Caputo-pizza napoletana Stg, nella finale che si conclusa in serata nell’ambito del Napoli Pizza Village, fino a domenica 22 sul Lungomare partenopeo.

Nella scorsa edizione arrivò primo nella categoria pizza di stagione, nel 2016 sfiorò la vittoria arrivando secondo nella categoria Pizza senza Glutine e nel 2015 vinse la categoria Pizza a metro con una pizza battezzata “Terra Mia”, un omaggio a Pino Daniele per celebrare gli ingredienti campani. “Sono la forza del nostro territorio” ha dichiarato dopo la vittoria e infatti all’olio e al pomodoro ha intitolato la sua pizzeria di Melito in provincia di Napoli.

Ed è proprio il pomodoro, “l’oro rosso” il protagonista della giornata di oggial Pizza Village. O meglio, saranno le 54 nuove influencer della gastronomia italiana presenti: alcune delle oltre 150 collaboratrici dell’azienda “Ciao - Il Pomodoro di Napoli”, che lavorano alla produzione delle conserve e che sono diventate delle star su Instagram. I volti delle “signore”, infatti, sono stati immortalati in una serie di scatti fotografici, veri e propri ritratti di famiglia, per celebrare la loro maestria ed l’esperienza che tramandano, un sapere antico e indispensabile per conservare la qualità di un prodotto unico come il pomodoro pelato dell’agro nocerino.