A cura della Redazione

Arrestato a Napoli parcheggiatore abusivo. Presso il Commissariato di Polizia San Ferdinando si è presentata una donna per denunciare il comportamento violento del convivente.

Poco prima l’uomo, avendola incontrata in via Santa Lucia, si era avvicinato nel tentativo di ottenere del denaro e, al diniego della donna, aveva iniziato a colpirla.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo in via Chiatamone dove stava esercitando l’attività di parcheggiatore abusivo per la quale era stato già sanzionato più volte negli ultimi mesi.

S. D. G., con precedenti di Polizia, è stato arrestato per tentata rapina.