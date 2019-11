A cura della Redazione

I finanzieri del Comando provinciale di Napoli, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’Aeroporto di Capodichino di Napoli, hanno tratto in arresto un 62 enne di origine americana “corriere” della droga.

L'uomo è stato trovato in possesso di 1 kg di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish, funghi allucinogeni, oppiacei, pasticche di psicofarmaci e dosi di LSD.

Lee Fiamme Gialle della Compagnia di Capodichino, in collaborazione con i funzionari doganali, hanno fermato e sottoposto a controllo l’uomo appena giunto a Napoli, con volo proveniente da Amsterdam con scalo a Roma-Fiumicino, poco prima che lasciasse la sala arrivi dell’aeroporto.

I militari, non convinti delle spiegazioni ricevute ed insospettiti da alcuni segnali di nervosismo, al termine degli accertamenti, hanno scoperto e sequestrato nel suo bagaglio da stiva 96 grammi di marijuana, 53 di hashish, 154 di funghi allucinogeni, 730 grammi di sostanze oppiacee, 468 pasticche di psicofarmaci e 24 dosi di LSD, nonché valuta per un controvalore di oltre 17.000 euro.