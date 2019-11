A cura della Redazione

Una Piazza tra le più grandi d'Europa, 65.000 metri quadrati con 150 alberi, un campo per il calcetto e uno per il basket, chioschi attrezzati, giochi per i bambini e una cavea da 2.000 posti che sarà usata per spettacoli già a partire dal periodo natalizio.

E' la nuova Piazza Garibaldi, inaugurata ieri - alla presenza del ministro De Micheli - dopo anni di lavori per la costruzione della stazione della metropolitana e la successiva riqualificazione sul progetto dell'architetto Dominique Perrault.

Metropolitana di Napoli ha firmato una convenzione con cui garantisce la manutenzione per i prossimi dieci mesi, mentre Fs finanzierà con 200 mila euro lo straordinario della Polizia Municipale che presidierà la piazza tutta la notte.

La piazza è vigilata anche da 50 telecamere. Un nuovo nodo intermodale sotterraneo che porta i viaggiatori con un sistema di scale mobili e tunnel direttamente ai binari della stazione Centrale, della Linea 1 e della Linea 2 del metrò ma anche alla galleria commerciale.