Tanta il suicidio, salvata dalla Polizia. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della sala operativa sono intervenuti in un appartamento di via Nicolardi a Napoli per una persona in forte stato di agitazione.

I poliziotti, giunti presso l’abitazione, hanno trovato personale del 118 che stava cercando di calmare una donna che minacciava il suicidio. Quest'ultima ha tentato di lanciarsi dal balcone ma è stata tratta in salvo da un'infermiera e dai poliziotti.

La donna, napoletana di 47 anni, è stata accompagnata presso una struttura ospedaliera.