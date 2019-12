A cura della Redazione

Cani "intrappolati" in auto, salvati dalla Polizia. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati fermati in via Mezzocannone a Napoli da un passante che ha segnalato, all’interno di un’automobile parcheggiata, la presenza di due cani di grossa taglia che abbaiavano insistentemente.

I poliziotti, dopo aver accertato che i due animali erano stati lasciati nella vettura con i finestrini completamente chiusi e che versavano in uno stato di sofferenza, con l’assistenza dei Vigili del Fuoco hanno rotto il deflettore dell’auto soccorrendo i cani ed affidandoli ai veterinari dell’ASL.

Poco dopo i proprietari sono stati individuati e denunciati per il reato di maltrattamento di animali.