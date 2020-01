A cura della Redazione

Cinque agenti di polizia costretti a indietreggiare e difendersi con gli scudi da oggetti e petardi lanciati nella loro direzione da ragazzini inferociti e invasati nell'indifferenza degli adulti, alcuni addirittura sorridenti di fronte a una scena allarmante e raccapricciante al tempo stesso.

É accaduto a Napoli, nel Borgo Sant'Antonio Abate, dove si è verificato un assalto in piena regola alle forze di polizia". Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere campano dei Verdi, al quale è stata inviata la video denuncia.