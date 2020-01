A cura della Redazione

Si terrà domani, venerdì 31 gennaio, il convegno promosso dal “Comitato Genitori No Alcol”. L’appuntamento è per le ore 11 e sono in programma gli interventi di Istituzioni, Enti, Associazioni, Medici, e Scuole.

Molte le presenze confermate, a sostegno del progetto in cui l’Avvocato Gerardo Avallone – già presidente del Movimento Crescita Civile - sta profondendo forze e energie unitamente a don Salvatore Giuliano, il parroco della Basilica Parrocchiale di San Giovanni Maggiore che ha aperto le porte della Chiesa ai giovani e minori, soggiogati dalla piaga dell’alcol, ospitandoli il venerdì ed il sabato sera fin dopo l’una di notte.

Un appuntamento assai atteso anche dai genitori, preoccupati dall’emergenza sociale del momento e impegnati a salvaguardare la salute dei propri figli.