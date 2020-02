A cura della Redazione

Piccolo arsenale rinvenuto a San Giovanni a Teduccio, quertiere di Napoli.

Gli agenti del locale Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Raffaele Testa uno zaino abbandonato in un’aiuola.

Al suo interno c'erano 6 pistole, di cui una con matricola abrasa, 263 munizioni di diverso calibro e 5 caricatori vuoti.