“In questo periodo particolarmente complesso per la presenza di diversi casi di coronavirus in Veneto, abbiamo provveduto al trasferimento di un paziente sottoposto a trapianto polmonare da Padova all’ospedale Monaldi”. Lo dichiarano Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, e Antonio Corcione, direttore del Centro regionale trapianti della Campania.

“La richiesta di trasferimento - proseguono - è arrivata al Crt dall’Azienda Ospedaliera Padova e riguarda un paziente campano sottoposto a trapianto di polmone tre mesi fa, ed è stata possibile grazie all’attivazione, presso l’ospedale Monaldi, del percorso di follow up per pazienti sottoposti a trapianto polmonare. L’obiettivo era quello di trasferire il paziente in una struttura adeguata per il prosieguo delle terapie”.

“Il trasferimento - spiegano - è avvenuto questa mattina, in stretta collaborazione tra Crt e Azienda Ospedaliera dei Colli, utilizzando il volo dedicato all’attività trapiantologica e grazie all’equipe composta da Giuseppe Fiorentino, direttore della UOC di Fisiopatologia respiratoria dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Dario Mattiacci, anestesista, e Luca Mattuozzo, infermiere. Grazie a questo trasferimento si è evitato di sottoporre il paziente a un lungo viaggio in ambulanza che avrebbe potuto incidere sull’attuale stato di salute”.

“Tutta la procedura è stata possibile grazie al supporto della Regione Campania e al diretto interessamento del Governatore De Luca che ha seguito personalmente le varie fasi del delicato trasferimento”, concludono.