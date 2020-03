A cura della Redazione

Emergono i primi dettagli di quanto accaduto ieri sera in zona Santa Lucia a Napoli, dove nel corso di un tentativo di rapina ad un carabiniere non in servizio un giovane 15enne è stato ferito mortalmente da colpi d'arma da fuoco.

Il ragazzo, secondo quanto riferisce l'Arma, era armato di pistola e con il volto travisato con scaldacollo e casco. Giunto in via Generale Orsini con uno scooter unitamente a un complice, ha tentato di rapinare l’orologio a un 23enne, che si trovava a bordo della propria auto, in compagnia di una ragazza. La vittima, un militare dell'Arma in servizio in provincia di Bologna, sotto la minaccia della pistola puntatagli alla tempia, dopo essersi qualificato, ha esploso tre colpi con l’arma di ordinanza, ferendo il 15enne, che è deceduto poco dopo all'ospedale Pellegrini. Qui i parenti hanno poi devastato il Pronto Soccorso,

Le indagini sono in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, con il Pubblico Ministero che è intervenuto sul posto, e affidate ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli.