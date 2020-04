A cura della Redazione

Il lockdown cambia il volto e i colori di piazza del Plebiscito, tra i luoghi simbolo di Napoli.

Nelle connessure del pavé, a causa dell'assenza di calpestio, stanno crescendo rigogliosi ciuffi d'erba, quelli che ad ogni primavera venivano inevitabilmente schiacciati sul nascere dall'incessante passaggio di pedoni.

Il grigio scuro del porfido è interrotto dal verde, uno scenario inedito, per certi versi gradevole e per altri inquietante: ad alcuni abitanti della zona piace, ma c'è a chi ricorda i film post-apocalittici, in cui la natura gradualmente si reimpossessa degli spazi che la civiltà le ha sottratto. (ANSA).