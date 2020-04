A cura della Redazione

Ieri mattina gli agenti del commissariato Arenella e dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Saverio Gatto poiché era stata segnalata la presenza di due persone che stavano tentando di entrare nell’isola ecologica scavalcando la recinzione del muro perimetrale.

I poliziotti, giusti sul posto, hanno fermato un uomo che, all’esterno dell’area, era a bordo di un'auto dove aveva già caricato diverso materiale sottratto all’isola ecologica mentre il complice, alla vista delle volanti, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato nella stazione Policlinico della Metropolitana.

L. e E. C., napoletani di 62 e 35 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per furto e sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.