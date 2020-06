A cura della Redazione

Ieri sera un’ambulanza è rimasta bloccata in via del Sacramento a causa delle auto in sosta e, in quel frangente, i sanitari sono stati aggrediti da un uomo che lamentava il ritardo nei soccorsi al padre che aveva accusato un malore.

Il personale del 118 ha così richiesto l'intervento della Polizia e, grazie ad una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, l'ambulanza è riuscita a raggiungere l'abitazione e ad effettuare l'intervento.

L'aggressore, L.E., 32enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per minacce.