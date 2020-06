A cura della Redazione

Stanotte gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in corso Umberto I sono stati avvicinati da un giovane che ha raccontato di essere stato minacciato e rapinato del cellulare da tre persone che, per la restituzione, gli hanno chiesto tutto il denaro di cui era in possesso.

Poco dopo, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale ha notato nella stessa strada tre soggetti, corrispondenti alle descrizioni fornite dalla vittima, che stavano accerchiando alcuni giovani. Immediatamente i tre sono stati bloccati e i poliziotti hanno appreso che uno dei presenti era stato appena rapinato del cellulare e del denaro dai tre fermati.

Salvatore Sacco, 39enne di Casoria, Gianluca Gargiulo, 37enne di San Giorgio a Cremano, e Domenico Bellucci, 18enne di San Vitaliano, tutti con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata ed estorsione.