A cura della Redazione

Un tesserino da professionista "alla memoria" per Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra il 23 settembre 1985 quando aveva appena compiuto 26 anni. Lo hanno deciso l'Ordine nazionale e l'Ordine della Campania dei giornalisti dopo aver informato dell'iniziativa il fratello Paolo.

Una decisione che, si legge in una nota, mira a valorizzare ulteriormente il grande impegno professionale di Giancarlo il cui lavoro è da tempo un simbolo per la nostra professione. Un simbolo per l'informazione corretta, pulita e libera da qualsiasi condizionamento.

La consegna del tesserino, da parte dei presidenti di Odg nazionale e Campania, Carlo Verna e Ottavio Lucarelli, avverrà a settembre nelle mani dei familiari durante le "Giornate" in memoria di Giancarlo.