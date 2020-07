A cura della Redazione

Nella serata di ieri, martedì 14 luglio, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti in via Marco Aurelio nel sottoscala di un edificio in cui hanno sorpreso quattro uomini in possesso di tre involucri contenenti 23 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e di un monitor collegato a quattro telecamere che inquadravano l’ingresso dello stabile e del parco condominiale.

i quattro uomini, con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.