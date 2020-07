A cura della Redazione

La Squadra Mobile di Napoli ha tratto in arresto L. F., 45 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, in quanto condannato alla pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Dopo aver effettuato una incessante attività info-investigativa, con numerosi servizi di osservazione e diversi accessi presso alcune abitazioni utilizzate dall’uomo, gli agenti della Squadra Mobile hanno localizzato il ricercato che, approfittando del periodo estivo, aveva scelto una località balneare della provincia napoletana dove trascorrere le vacanze con i familiari.

Proprio sulla spiaggia è stato individuato l'uomo il quale, accortosi della presenza della Polizia, per eludere la cattura si è gettato in mare cercando di allontanarsi a nuoto mimetizzandosi tra i bagnanti.

Gli investigatori, con l’utilizzo di un pattino da salvataggio, lo hanno immediatamente raggiunto traendolo in arresto.