A cura della Redazione

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona della "movida".

I poliziotti hanno sanzionato il titolare di un bar in vicoletto Belledonne a Chiaia poiché privo di nulla osta d’impatto acustico e per aver diffuso musica all’interno del locale con le porte d’ingresso aperte in violazione dell’ordinanza del comune di Napoli.

In via Bisignano, il titolare di un ristorante è stato sanzionato amministrativamente poiché aveva occupato la sede stradale con tavoli e sedie per il doppio dei metri quadri autorizzati, rendendo impossibile il passaggio di eventuali mezzi di soccorso.