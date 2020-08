A cura della Redazione

Stanotte gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Sala Operativa sono intervenuti in via Camaldolilli per un furto di pneumatici.

I poliziotti hanno individuato e bloccato due uomini che stavano asportando le ruote anteriori da una vettura parcheggiata.

G.V. e G.D.A., napoletani di 41 e 50 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per furto aggravato.