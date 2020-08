A cura della Redazione

Nasce lo sportello unico delle professioni per la gestione ottimale del «Superbonus al 110%» (ecobonus e sismabonus). L'iniziativa scaturisce dal gruppo di lavoro promosso dall'Ordine degli architetti e ppc di Napoli e vede la partecipazione dell'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli e di Napoli nord, l'Ordine degli ingegneri del capoluogo campano, l'Acen, l'Agenzia delle entrate e le soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio di Napoli e provincia.

«Si tratta di uno strumento operativo che permette, con le opportune sinergie, di garantire una risposta unitaria e qualificata alle attese dei tanti piccoli proprietari immobiliari creando opportunità di mercato per imprese e professionisti», spiega il vicepresidente dell'Ordine degli architetti, Domenico Ceparano.

Di fronte alle molteplici occasioni che le misure varate dal Governo offrono, non solo i professionisti ma anche le imprese edili, se non supportate adeguatamente dagli intermediari finanziari e accompagnate da esperti nella gestione del credito fiscale, rischiano infatti di restare al margine del mercato. Per questo motivo, il gruppo di lavoro ha aperto alla collaborazione inter istituzionale tra diversi players interessati al fine di affrontare il tema sotto l'aspetto multidisciplinare nella maniera più esaustiva e completa possibile.

Questi i componenti del gruppo di lavoro: Domenico Ceparano (Architetti); Carmen Padula e Mario Michelino (Dottori commercialisti Napoli); Antonio Tuccillo (Dottori commercialisti Napoli nord); Vittorio Piccolo e Claudia Colosimo (Ingegneri); Marco De Napoli e Giovanna Russo Krauss (Soprintendenze); Stefano Russo e Diego Vivarelli (Acen).