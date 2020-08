A cura della Redazione

Poche ore fa a Napoli, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli è stato brutalmente picchiato e aggredito mentre insieme ad alcuni attivisti documentava il fatto che un parcheggio dell'ospedale S.Giovanni in Bosco fosse stato liberato dai parcheggiatori abusivi grazie all'azione di denuncia dei Verdi.

Quell'area che è tornata ad essere gratuita alla sosta dei familiari dei degenti, nei mesi precedenti era sotto il controllo di pregiudicati": lo rende noto Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi.

"L'azione dei Verdi e in particolare di Borrelli in questi anni è stata quella fare una battaglia per la legalità a Napoli e proprio stamattina mentre documentava l'azione svolta di ripristino della legalitá davanti al plesso ospedaliero, è stato rincorso da una macchina da cui è sceso un balordo che l'ha preso a pugni e buttato a terra. Nel mentre gli aggressori hanno attaccato anche due guardie giurate, rompendo il braccio al primo e lussando una spalla all'altro. Non è la prima volta che la violenza si abbatte nei confronti di Borrelli mentre svolge il suo lavoro di denuncia civile, per questo ho chiesto al Ministro degli Interni Lamorgese di garantire l'incolumità dello stesso consigliere regionale Borrelli. Il ministro mi ha assicurato telefonicamente che prenderá provvedimenti e che ha giá attivato il Prefetto di Napoli".

Tre persone sono state fermate dalla Polizia in relazione all' aggressione al consigliere regionale. I tre, entrambi residenti a Napoli, sono stati identificati dagli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e trasferiti in Questura.. La loro posizione è al vaglio degli investigatori.