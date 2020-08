A cura della Redazione

Stamattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in via Vicinale Trencia presso l’abitazione di un giovane che è stato trovato in possesso di un revolver con matricola abrasa, completo di caricatore con quattro cartucce calibro 38 special.

Emanuele Perrotta, 22enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di arma da sparo clandestina e ricettazione.