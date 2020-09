A cura della Redazione

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Toledo un giovane a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti l’hanno inseguito e bloccato in via Salita Trinità degli Spagnoli rinvenendo sulla pedana dello scooter due buste contenenti 12 riproduzioni adesive di targhe di nazionalità spagnola, 6 smartphone, 3 kit interfono per casco e una custodia per navigatore satellitare.

R. E., 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione e guida senza patente poiché mai conseguita nonché sanzionato poiché circolava con un mezzo privo di copertura assicurativa.