A cura della Redazione

Un 38enne, pluripregiudicato del quartiere Secondigliano, aveva atteso la notte per impossessarsi di una nuovissima autovettura Toyota Aygo parcheggiata in Viale Colli Aminei a Napoli. Sul proprio cammino, però, ha incontrato gli agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria del Compartimento della Polizia Stradale “Campania-Basilicata” che lo hanno bloccato, arrestandolo.

I poliziotti della sezione “Antiriciclaggio”, in transito in via Janfolla, a seguito proprio di uno specifico servizio volto al contrasto del fenomeno dei furti di auto, hanno intercettato l’uomo che, a bordo di un’autovettura Fiat Tipo, spingeva da tergo la Toyota Aygo, a bordo della quale vi era un complice, riuscito a dileguarsi.

Il tempestivo intervento degli agenti ha consentito di arrestare il ladro d’auto, dopo un inseguimento per le strade del quartiere Secondigliano, e di recuperare il veicolo appena rubato.

Grande stupore ha manifestato l’ignara proprietaria del veicolo che, nel cuore della notte, è stata contattata telefonicamente dalla Polizia che l’informava dell’accaduto.

Il 38enne, arrestato perché responsabile di futo d’auto aggravato, stamane, è stato processato con rito per direttissima e condannato a 2 anni di reclusione, con il beneficio della sospensione della pena, oltre alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Sono in corso indagini al fine di rintracciare il complice oltre ad accertare se l’arrestato faccia parte di un’organizzazione dedita ai furti di veicoli su commissione.